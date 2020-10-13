موقع أفريكا أنتليجنس: الإمارات همشت قطر في اتفاق سلام دارفور

سلط تقرير نشره موقع ”أفريكا أنتليجنس“ الضوء على ما وصفه بتهميش قطر التي كانت تسعى للعب دور في توقيع المصالحة بين السودان والحركات المتمردة في دارفور.

واعتبر التقرير أنّ اتفاق المصالحة بين المتمردين في دارفور والخرطوم الذي تمّ في جوبا كشف عن الدور الإماراتي في السودان فيما ”وجدت قطر نفسها مهمشة في المحادثات التي أدت إلى توقيع اتفاق سلام بين الخرطوم والعديد من الجماعات المتمردة في 3 أكتوبر / تشرين الأول الجاري“ وفق قوله.

وأضاف التقرير أنه ”كدليل على فقدان قطر لنفوذها ، تم التوقيع في جوبا جنوب السودان وليس في الدوحة كما كان متوقعا في البداية“ مرجعا تراجع نفوذ قطر إلى سقوط نظام عمر البشير عام 2019.

واعتبر التقرير أنه ”بعد سقوط الرئيس السوداني عمر البشير دخلت الإمارات بكل ثقلها إلى السودان للقيام بدور فعال في حسم الصراع في دارفور، وللقيام بذلك اقتربت الإمارات من عدة فصائل متمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومن بين هؤلاء زعيم حركة تحرير السودان ميني ميناوي، و زعيم أحد أفرع الحركة الشعبية لتحرير السودان بالشمال، مالك عقار وملازمه ياسر عرمان“.

وأكد التقرير أنّ الثلاثة زاروا ابوظبي بانتظام منذ عام 2019 مشيرا إلى انّ ”من بين المجموعات التي ظلت قريبة من قطر لا يوجد أكثر من زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم محمد وهذا لا يكفي للسماح للدوحة بالتأثير في المفاوضات“ وفق تعبيره.

ويشير التقرير إلى انّ الإمارات ”الحاضرة في كل مكان مع السلطات السودانية الجديدة، ظلت في نفس الوقت متحفظة نسبيًا ولم تعرض أبدًا استضافة المفاوضات أو توقيع السلام.