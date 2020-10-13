“فرانس فوتبول” تعلن قائمة المرشحين لخط الوسط بفريق الأحلام في تاريخ الكرة

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين الجدد لدخول تشكيلة أفضل فريق في تاريخ كرة القدم، والتي سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل.

وكشفت المجلة الشهيرة عن المرشحين لمركز خط الوسط الدفاعي، وتَواجد بينهم لاعب واحد ما زال ينشط في ملاعب كرة القدم، وهو الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس، نجم نادي برشلونة.

وجاءت قائمة المرشحين لمركز خط الوسط الدفاعي كالتالي:

جوزيف بوزيك، سيرجيو بوسكيتس، جوزيب غوارديولا، ديدي، باولو روبرتو فالكاو، ستيفن جيرارد، جيرسون، جوزيف ماسوبست، لوثار ماتيوس، يوهان نيسكينز، أندريا بيرلو، فرناندو ريدوندو، بيرند شوستر، كلارنس سيدورف، ماركو تارديلي، جان تيغانا، تشافي.

وبحسب “روسيا اليوم” ضمت قائمة المرشحين لخط الوسط الهجومي بدورها لاعبًا واحدًا غير معتزل، وهو الإسباني أندريس إنييستا، الذي ينشط حاليًا في الدوري الياباني.

وفيما يلي قائمة المرشحين لمركز خط الوسط الهجومي:

روبيرتو باجيو، بوبي تشارلتون، ألفريدو دي ستيفانو، إنزو فرانسيسكولي، رود خوليت، جروجي هاجي، أندريس إنييستا، ريموند كوبا، لاديسلاو كوبالا، دييغو مارادونا، أليساندرو مازولا، بيليه، ميشيل بلاتيني، فيرينتس بوشكاش، جاني ريفيرا، خوان ألبرتو سيكافينو، سوكراتيس، فرانشيسكو توتي، زيكو، زين الدين زيدان.

وكانت “فرانس فوتبول”، قد بدأت قبل أسابيع اختيار فريق الأحلام، الذي سيتشكل من أفضل 11 لاعبًا في تاريخ كرة القدم.

وبدأ الأمر بانتقاء الأفضل في مركز حراسة المرمى، والظهير الأيمن، وقلب الدفاع، والظهير الأيسر.