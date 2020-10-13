محافظ الزلفي يترأس اجتماع المجلس المحلي

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ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الجلسة الأولى للمجلس المحلي في دورته العشرين لهذا العام . واستهل العتيبي الإجتماع بالترحيب بالأعضاء مؤكدا على أهمية مايطرحه المجلس من قرارات وتوصيات تستهدف تنمية المحافظة في شتى المجالات في ظل ما تحظى به من اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، تلا ذلك عرض لجدول الأعمال والذي تخلله مناقشة ربط أحياء السلام وعريعرة وما جاورها بشبكة طرق وجسور . كذلك مناقشة الاستفادة من موقع المحافظة الاستراتيجي لإستضافة مسابقات الراليات للسيارات والدراجات النارية والرياضات الصحرواية لإستثمار أوقات الشباب ومايرافق ذلك تعزيزا للسياحة الداخلية وخلق فرص استثمارية موسمية والتباحث بذلك مع الجهات ذات العلاقة . كما قدم مدير التعليم أ محمد بن عبدالله الطريقي خلال الجلسة عرضاً تعريفيا لمنصة ( مدرستي ) وآلية التعليم عن بعد ومسار العملية التعليمية بالمحافظة . كذلك تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وصدر على أثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة
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