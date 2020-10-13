مؤمنة والقرار وبامعوضة والبراءة

‬• يعتبر اللقاء مع رئيس النادي الأهلي لقاء المكاشفة والمصارحة والشفافية، كان واثقًا مما يقول، ومقتنع بما فعل.

‬• استخدم اسلوب السهل البسيط في ايصال أفكاره للجمهور الأهلاوي، بصفة خاصة، وللوسط الرياضي بصفة عامة.

‬• تحدث عن الكابتن حسين عبدالغني بكل صراحة، وشفافية، اعطاه حقه الكامل في الوصف، وأنصفه فيما يقدمه للكيان الأهلاوي.

‬• طمئن الجمهور الأهلاوي على وضع سفير الوطن للموسم القادم، فيما يخص التعاقدات الأخيرة، وفي موقف النادي من اللاعبين الذين فسخوا عقودهم دون وجه حق.

‬• امتدح موقف الكابتن عمر السومة، وثمن حرصه على استمراره في قلعة الكؤوس، واعتبره لاعب مواطن في اخلاصه وحبه للأهلي وعشقه للجمهور الأهلاوي.

‬• شرح بإستفاضة وشرح وافي عما قدمه الأمير منصور من دعم سابق، وكذلك لإدارته، وكان موفقًا في ذلك، حتى يعلم الأهلاويين ماذا وعد الأمير، وماذا قدم.

‬• كشف الكثير من الملفات، والمديونيات على النادي التي تسببت فيها الإدارات السابقة، ودور وزارة الرياضة في اقفال تلك المديونيات، وطمئن العشاق على مشاركة الأهلي في دوري ابطال آسيا في نسخته القادمة.

أوضح الأستاذ أحمد بامعوضة على أحداث الأهلي وماتم تداوله من تلميحات بأنه له علاقة ببعض فسخ عقود اللاعبين بعدم وجود علاقة إلا من خلال عضويته في اللجنة المشكلة من إدارة الأهلي، وبهذا هو ينفي الشائعات التي نسبت إليه في هذا الشأن.

‬• يعتبر رئيس النادي الأهلي الأستاذ عبدالاله مؤمنة رئيسًا صاحب قرار، وكما وصفه الأستاذ وليد الفراج، بأنه أول رئيس للأهلي صاحب قرار، دون الرجوع لأحد، وأن مرجعيته هي وزارة الثقافة،

‬• ماذا بقي؟

بقي القول:

يحتلف الجمهور الأهلاوي على من هو رمز الأهلي قسم منهم يرونه الأمير عبدالله الفيصل، وقسم ثاني يميل إلى رمزية الأمير محمد العبدالله الفيصل، وآخرين يعتقدون أن الأمير خالد بن عبدالله هو رمز الأهلي، ومؤخرًا رشحوا الأمير منصور بن مشعل، وأختلف معهم جميعًا، فرموز الأهلي هم المجموعة التي أسيت النادي الأهلي، ومن بعدهم هم مكملين لبناء الأهلي.

‬• ترنيمتي:

أحس إنك.. حلم وأضغاث وسراب

وش بلاني اليوم أدور عليك وأتبعك

خابر إنِك متعبة للقلب وإنِك عذاب

بس تعالي .. خذيني وخليني معك

@muh__aljarallah