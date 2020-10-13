المرصد السورى: تركيا تستعد لإرسال 400 مسلح إلى أذربيجان خلال أيام

وقال المرصد، إن عدد المقاتلين الذين نقلتهم تركيا إلى أذربيجان وصل إلى 1450، مبينًا أنها تستعد لإرسال 400 مسلح إلى أذربيجان خلال أيام.
كما أشار المرصد إلى أن المخابرات التركية تجد صعوبة فى إقناع المزيد من المرتزقة السوريين للذهاب إلى أذربيجان.
وعملت تركيا مؤخرا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بمساندة الأخيرة، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.
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