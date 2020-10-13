عاجل.. احتجاجات فى تونس بعد مقتل شخص أثناء تنفيذ قرار هدم كشك

أعلنت السلطات التونسية، اندلاع احتجاجات كبيرة فى مدينة سبيطلة من ولاية القصرين، وذلك على خلفيّة مقتل رجل يبلغ من العمر 52 سنة داخل كشك يمتلكه، إثر قيام بلديّة المنطقة فجر اليوم الثلاثاء بتنفيذ قرارات هدم لمبانى مشيّدة على خلاف الصيغ القانونيّة، وكان المواطن نائما بالكشك.





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