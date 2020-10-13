أسعار الذهب تهبط مع تعافي الدولار
هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تعافي الدولار، ولكن سعر المعدن النفيس قد يلقى دعما مستقبلا من حزمة تحفيز أمريكية تزيد من جاذبيته كأداة تحوط من التضخم الناجم عن ذلك.
وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1917.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش.
ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1921.20 دولار.
وقال هوي لي الاقتصادي في أو.سي.بي.سي بنك "في غياب تراجع آخر للدولار، ينتاب المراهنين على صعود الذهب القليل من القلق حاليا".
وتابع "على المدى القريب أو الأطول، ستلقى أسعار الذهب دعما إذا أُقرت حزمة التحفيز. ولكن نتيجة الجمود في الوقت الحالي وتزايد احتمالات عدم إقرار حزمة قبل الانتخابات، سيعاني الذهب قليلا".
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8% إلى 24.90 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 872.94 دولار في حين زاد البلاديوم 0.5% إلى 2413.38 دولار.
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