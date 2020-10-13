العراق يتسلم 10 ملايين جرعة من اللقاحين البريطانى والصينى نهاية 2020

وقال أخصائى الصحة العامة بالوزارة، وسام حسين - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن منظمة الصحة العالمية ستعمل على توزيع لقاح كورونا البريطانى أو الصينى نهاية العام الجارى، والعراق من ضمن الشركاء فى تحالف اللقاحات، إذ سيحصل على 10 ملايين جرعة كدفعة أولى".
كما أكد حسين أن "العراق سيتسلم دفعة ثانية من اللقاحات بعد مضى ثلاثة أشهر من استيراد الدفعة الأولى ليصبح العدد الكلى 20 مليون جرعة"، موضحا أن "تلك اللقاحات لم تسبب أية مضاعفات جانبية للأشخاص".
وأوضح حسين "هذا العلاج يقلل بنسبة 79 % من احتمالات تدهور الحالة الصحية لمرضى كورونا وخصوصا الحالات التى تحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعى"، منوها إلى أن "المرضى الذين شملتهم التجربة كانوا أكثر قابلية للشفاء.
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