اعتقال 17 شخصا بينهم أجانب إثر نشوب معركة فى تونس

قام أعوان منطقة الأمن التونسي بالمرسى وفي إقليم قرطاج بإيقاف 7 تونسيين و10 أجانب من دول جنوب الصحراء في منطقة البحر الأزرق إثر نشوب معركة بينهم.
ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم" عن مصدر أمني قوله إن "سبب الخصومة يعود إلى قيام تونسيين بالسطو على حقيبة يدوية لأحد الأجانب القاطنين في المنطقة، ما دفعه إلى الاستنجاد بأصدقائه لتندلع مواجهات بينهم، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل لفض الاشتباك".
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أن "المعركة نشبت على مستوى بناية متكونة من 3 طوابق، وانقسم الشبان إلى مجموعتين الأولى بسطح البناية والثانية أمامها، وتبادلوا الرشق بالحجارة والمواد الصلبة".
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالموقوفين جميعا بسبب "الاعتداء بالعنف الشديد وإحداث الهرج والتشويش".
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