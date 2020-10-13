إصابة 18 نائبا.. كورونا يضرب البرلمان التونسى

وتشهد تونس انتشارًا غير مسبوق لفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 آلاف حالة فى اليوم الواحد.

واتخذت السلطات التونسية إجراءات وقائية للحد من الفيروس من بينها: الحجر الصحى وحظر التجول فى عدد من المحافظات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.