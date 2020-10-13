“الحج” تطلق تصاريح الصلاة في المسجد الحرام والروضة والسلام على الرسول

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم اليوم إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح من خلال تطبيق “اعتمرنا”.
واشتملت التصاريح الجديدة على: تصريح الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وتصريح السلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، وفقاً لما نقلته إمارة مكة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت أداء العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا” منذ أسابيع وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين.
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