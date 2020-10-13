بالفيديو .. تدمير صاروخ باليستي حوثي كان مجهّزًا للإطلاق باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للواقعة . وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن. اظهر المزيد

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