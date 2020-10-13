إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

لدو في مباراتين مع منتخب بلاده خلال أسبوع أمام إسبانيا وفرنسا، لكنه يعزل نفسه حالياً لحين تعافيه من المرض.

ونشر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بياناً جاء فيه: تم تسريح كريستيانو رونالدو من قائمة المنتخب بعد اختبار إيجابي لـفيروس كورونا المستجد، ولن يكون ضمن القائمة التي ستواجه السويد.

وزاد بيان أبطال أوروبا: النجم رونالدو لا يعاني من أعراض وحالته الصحية مستقرة، ويخضع حالياً للحجر الصحي لحين تعافيه من المرض وعودته إلى التدريبات من جديد.

وأشار الاتحاد البرتغالي إلى أنه أخضع بقية اللاعبين الذين خالطوا رونالدو إلى فحوصات طبية يوم الثلاثاء وجاءت جميعها سلبية، وسيكون بمقدور المدير الفني فرناندو سانتوس الاعتماد عليهم في مباراة يوم الأربعاء.

ويعتبر رونالدو أحدث المصابين بالفيروس سريع الانتشار بعد مجموعة من اللاعبين أبرزهم باولو ديبالا زميله الأرجنتيني في يوفنتوس، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وتياغو ألكانتارا متوسط ميدان ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى البرازيلي نيمار والمدافع الفرنسي لبرشلونة صامويل أومتيتي وغيرهم.