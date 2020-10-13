بشرى سارة لمن لا يمتلكون صكوك لأراضيهم  

الخليج – ياسر الحبيشي : محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة ثلاث فئات للملكيات الغير مكتملة:

1- فئة حجة استحكام .

2- فئة الوثيقة .

3- فئة ورقة مبايعة .

من لديهم عقارات قديمة ” نبشرهم في هذا المشروع ” سيتم تحويلها من ملكيات غير مكتملة إلى ملكيات مكتملة بصكوك . اظهر المزيد

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