محافظ الزلفي يرأس الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين وعدد من مديري القطاعات الحكومية والامنية وبمشاركة المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي ومساعد المشرف العام أ . سارة الخريف وذلك في قاعة البلدية للندوات ومنسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أ . أحمد العبده

حيث رحب محافظ الزلفي خلال كلمته بالجميع قائلا: أبدعت بلادنا حفظها الله في إظهار النموذج المثالي الناجح لبرنامج المدن الصحية منذ سنوات عديدة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى الصحة بمفهومها الشامل وذلك بفضل الدعم الحقيقي من قيادتنا المباركة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان موضحاً ماتحظى به محافظة الزلفي كغيرها من محافظات منطقة الرياض من دعم وتشجيع كبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واللذان لا يألوان جهدا في تسخير كل ما من شأنه نجاح هذا البرنامج وأضاف قائلا إيماننا منا بأهمية الدور المناط بنا لخدمة المحافظة وحرصا على تنفيذ مخططات دولتنا الرامية إلى تطوير المناطق والمحافظات حرصنا على تتفيذ وتحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية من خلال اللجان المشكلة لذلك ، بعد ذلك استعرض المشرف العام على البرنامج بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي مفهوم المدينة الصحية ومقوماتها ومواصفاتها وخطواتها واهدافها مرورا بالتقييم الذاتي ومؤشرات الأداء الوطنية ، لتتبعه مساعدة المشرف العام أ. سارة الخريف التي قدمت بدورها نبذة مختصرة عن معايير التقييم لإعتماد المدن الصحية بعد ذلك فتح المجال لمداخلات ومناقشات أعضاء اللجنة الرئيسية وفي نهاية الاجتماع اعرب محافظ الزلفي عن شكره وامتنانه للمشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة وفريقه لمشاركتهم هذا الاجتماع الأول وتفاعلهم مع مناقشات وأسئلة أعضاء اللجنة الرئيسية الرامية إلى انطلاقة حقيقية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية.