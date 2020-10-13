شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص حوَّلوا أكثر من 3 ملايين ريال مجهولة المصدر للخارج

الخليج – واس :
صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية، في العقدَين الثالث والخامس من العمر؛ ثبت تورُّطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3.230.725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرين ريالاً. كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر، استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل، والتستر عليها، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.
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