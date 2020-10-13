المغرب يعلن استئناف صلاة الجمعة فى 10 آلاف مسجد

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية فى المغرب، اليوم الثلاثاء، "تقرر رفع عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس"، وذلك ابتداءً من صلاة يوم الجمعة 16 أكتوبر الجارى.

وأضافت الوزارة فى بيانها، أنها "ستراعى فى المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة نفس الاحترازات الصحية المرعية فى المساجد التى سبق فتحها للصلوات الخمس"، إضافة إلى مراعاة الوضعية الوبائية محليًا ووطنيًا.

وكانت السلطات المغربية أعادت فتح 5 آلاف مسجد دون إقامة صلاة الجمعة فيها منذ منتصف يوليو الماضى، وذلك من أصل أكثر من 51 ألفا تضمها المملكة، بعدما أغلقت فى مارس الماضى للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

وكان المغرب مدد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس، لشهر آخر إلى 10 نوفمبر المقبل، فى ظل وضعية وبائية تعتبرها السلطات مقلقة.

وسجلت المملكة ارتفاعًا فى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين، فى حصيلة يومية تتجاوز 2000 منذ بضعة أسابيع، وبلغت إجمالى إصابات الوباء 157 ألفا تقريبًأ، توفى منهم 2685.