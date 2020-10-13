السودان : إقالة والى كسلا بعد خلافات قبلية بين البجا وبنى عامر

أصدر رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك قرارًا، اليوم الثلاثاء، بإقالة صالح عمار، الوالى المدنى لولاية كسلا، بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتى البجا والبنى عامر فى شرق البلاد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فى السودان "سونا"، "أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم قرارًا أعفى بموجبه والى كسلا الأستاذ صالح محمد صالح عمار، والذى عين ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية". وبحسب الوكالة السودانية، تحولت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات فى نهاية أغسطس الماضى، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح عشرة، وحرق محلات تجارية. وينتمي الوالى المقال، عمار، إلى قبيلة البنى عامر، حيث تعارض قبيلة البجا توليه المنصب بحجة أنه لا يمثل سكان الولاية. وأجرى ممثلو البجا مباحثات مع رئيس المجلس الانتقالى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتى"، فى أعقاب قيام أفراد من القبيلة بإغلاق الميناء الرئيسى للسودان فى بورتسودان لـ3 أيام. وكان حمدوك عين 18 واليًا مدنيا بدلاً من الولاة العسكريين فى يوليو الماضى، فى إطار التحول الديمقراطى فى السودان خلال الفترة الانتقالية التى تمتد 3 أعوام.

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