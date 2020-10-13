وجهً تعرفه ولا وجهً تنكره

بعد شهر من الآن يتحدد الفائز بسباق الرئاسه الأمريكيه ،

وأكيد نحنُ العرب معنيين بهذه الانتخابات ، لوجودنا في

منطقه ساخنه بالأحداث ومغريه لأطماع الدول العظمى ، ( منطقة الشرق الأوسط ) .

طبعاً ، من صالح العرب بشكل عام والخليجيين بشكل خاص ، أستمرار الاداره الأمريكيه بقيادة الرئيس ترامب لأربع سنوات قادمه .

السبب أن ترامب في ولايته الأولى كان مقيد بعدم إظهار تعاطفه لتفكيره بولايه ثانيه

وهو بلا شك سوف يحرص التفكير بمصالحه الشخصيه مع الخلييجيين وخاصه السعوديين والإماراتيين .

وفي الولايه الثانيه سوف يكون أكثر موده وتعامل مع الخليجيين بما يخدم مصالحه الشخصيه أولاً ، ومصالح تلك الدول ثانياً .

وأعني بمصالح ترامب الشخصيه ، هو عودته لممارسة أستثماراته الخاصه بتلك الدول والتي بدأت قبل أن يكون رئيس للولايات المتحده الأمريكيه .

لذا علينا من هذا المنطلق أن ندعم ترامب ونفرح بفوزه ، لأن التقييم المبدئي لولايته الأولى كان في صالح الدول الخليجيه .

أيضاً ترامب يحكم بيد من حديد أمام دوله عدوه لكل العرب ” إيران الصفويه ” ويحد من مخططها التوسعي ، بفرض عقوبات أقتصاديه على المؤسسات وعقوبات فرديه على الأشخاص المؤثرين في إيران ، واستمراره بالحكم سوف يضعف القدرات الإيرانيه سواء كانت أقتصاديه أو عسكريه ، ويجعلها تبحث وتنشغل بالأحداث الداخليه للشعب الإيراني ، اللذي سوف يثور من إجراء تلك العقوبات في نهاية المطاف يبقى ترامب الأجدر بالفوز بالانخابات.

كتبه: بندر الفضلية