 الجزائر تسجّل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الصحة الجزائرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى وفاة 9 أشخاص ليرتفع العدد الإجمالى إلى 1818 وفاة، فيما بلغ إجمالى حالات الشفاء 37492 حالة بعد تسجيل 110 حالات تعافٍ الـ 24 ساعة الأخيرة.

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