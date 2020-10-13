أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة سيصل إلى 10 آلاف مسجد، ابتداء من صلاة يوم الجمعة المقبل.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها "ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة".
وأكدت، على أنه "ستراعى في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة في المساجد التي سبق فتحها".
وشددت، على أنها ستتابع تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي في البلاد.
وسجل المغرب إجمالي إصابات بكورونا بلغ 156946 حالة، و2685 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب.. صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة يوم الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.