 إصابة 18 نائبا.. كورونا يفتك بالبرلمان التونسي 

كشف طبيب البرلمان التونسي، ماهر العيادي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 18 نائبا في البرلمان بفيروس كورونا المستجد.
وقال العيادي في تصريحات لموقع "موزاييك إف إم" التونسي إن هناك 12 إصابة في كتلة "الحزب الدستوري الحر" المعارض، وإصابتان في كتلة حركة "النهضة".
وأوضح العيادي أن هناك إصابة واحدة في كل من كتلة "الاصلاح" وكتلة "قلب تونس" وكتلة "إئتلاف الكرامة" والكتلة الديمقراطية.
وأكد طبيب البرلمان ثبوت إصابة مساعدين برلمانين اثنين لكتلة الدستوري الحر بفيروس كورونا المستجد.
وأشار العيادي إلى تسجيل عدد من حالات الشفاء من فيروس كورونا في وسط موظفين بالبرلمان ثبتت إصابتهم في وقت سابق بالفيروس.
وأوضح أن 11 شخصا تم وضعهم في الحجر الصحي الذاتي ومتابعة أوضاعهم الصحية بعد مخالطتهم لحالات مصابة بالفيروس المعدي.
ووسعت السلطات الصحية في تونس مؤخرا من نطاق حظر التجول الليلي المفروض في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا إلى 6 محافظات و26 مدينة.
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