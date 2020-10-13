السودان.. النيابة تحقق مع الرئيس المعزول عمر البشير في جرائم دارفور 

أفاد موقع "سودان تربيون" يوم الثلاثاء، بأن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير سيمثل يوم الأربعاء أمام لجنة التحقيق الخاصة بجرائم حرب دارفور.
وقالت النيابة في بيان عنها: "تستجوب لجنة التحقيق الخاصة بجرائم وانتهاكات حرب دارفور الأربعاء كلا من الرئيس السابق عمر البشير والقيادي السابق الحاج عطا المنان".
وحققت النيابة الثلاثاء مع عدد من قادة نظام البشير في جرائم دارفور، بينهم كبار مساعديه عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وعثمان محمد يوسف كبر، حيث شغل هؤلاء مناصب رفيعة إبان حكمه.
جدير بالذكر أن النيابة العامة فتحت في ديسمبر 2019، تحقيقا في جرائم ارتكبت خلال الحرب التي دارت في إقليم دارفور منذ العام 2003، وأودت بحياة 300 ألف شخص وفقا للأمم المتحدة.
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