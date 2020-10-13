ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي أوضاع الأسواق البترولية العالمية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوضاع الأسواق البترولية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها، والمحافظة عليها؛ لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وقد اتفقت وجهات نظر الجانبَين على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معًا.
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