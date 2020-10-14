لاستكمال الترتيبات الدستورية.. الليبيون إلى جولة مفاوضات ثانية فى القاهرة

وأكدوا فى ختام اجتماعاتهم التى عقدت بالقاهرة ودامت ثلاثة أيام، برعاية الأمم المتحدة، على استمرار المناقشات بشأن ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وأعرب الوفدان عن رغبتهما فى عقد جولة ثانية فى القاهرة، لكى يجرى مجلس النواب حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات تسمح للبلاد بالمضي قدما فى المسار الدستورى، حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية"، الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن جلسات الحوار شهدت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالى من عدمه.

وحثت بعثة الأمم المتحدة، على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية، تسمح بتفعيل الاتفاق السياسى الشامل.

وعاد الفرقاء الليبيون، مجددا إلى طاولة المفاوضات، حيث تعقد محادثات في المغرب وتونس ومصر، بين أعضاء مجلس النواب في طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، بهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.