وقال بيان التحالف الذى تقوده السعودية، مساء اليوم، إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأهداف المدنية، مشددًا على استمرار تحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثى الإرهابية فى اليمن، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية. كما نشرت القناة مقطع فيديو يظهر نجاح دفاع التحالف العربى فى تدمير الصاروخ الحوثى فى موقع تجهيزه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى يدمر صاروخًا حوثيًا قبل إطلاقه على السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.