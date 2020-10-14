الرقية بين الجهل والتجاهل

الرقية نهج شرعي مشروع لا يمكن التشكيك فيه أو الدعوة للتخلي عنه وحكم اللجوء له شرعاً “الجواز” ويعتبر أحد الحلول المشروعة لأي شخص يرى هو أو يرى أقاربه أنه قد يكون في حاجة له ولكننا أبتلينا في هذا الزمن “دون تعميم” بأناس يزعمون علمهم وتمكنهم من ممارسته بشكل فعّال ومقبول شرعاً إلا أن الواقع يؤكد أن الاساليب المتّبعة من قبل هؤلاء إما أن فيها جهل منهم بضوابطه التي سنّها الشرع وسنّها ولي الأمر أو أن فيها تجاهل متعمد من قبلهم لهذه الضوابط والشروط وعدم رغبة منهم في الالتزام بها وهنا تكمن طامة هذا النهج الشرعي حاله في ذلك حال غيره من “النهوج” الشرعية التي يُساء فهمها وفهم كيفية ممارستها أو اللجوء لها أو الحث عليها إما “جهلاً أو عمداً” وما حدث في منطقة عسير من إيقاف لخمسة عشر راقياً عن ممارسة الرقية لهو أكبر دليل على وجود إحدى هاتين الحالتين (الجهل أو التعمد) عند من تم ضبطهم.

ودعونا نُذكّر بعضنا بعضاً بضوابط هذا النهج الشرعي الحاكمة لكيفية ممارسته وهوية من يمارسه كما شرطها ولي الأمر داخل السعودية وهي “سبعة ضوابط” تتلخص في التالي وسأجعلها على هيئة نقاط حتى يسهل استيعابها ووصولها بوضوح:

١- أن يكون الراقي سعودياً

٢- أن لا يلجأ مدّعي الرقية للسحر والشعوذة وتحويله إن فعل للقضاء

٣- أن لا يلجأ الراقي للأذى الجسدي مهما كانت الظروف أو الملابسات

٤- أن لا يلجأ الراقي للإعلان عن خدماته

٥- أن يلتزم الراقي بإشتراطه لوجود محرم مع النساء القادمين للرقية وعدم لمسهن جسدياً بأي حال من الأحوال

٦- أن يكون الراقي حافظاً للقران ومشهوداً له بالصلاح

٧- أن يكون الراقي خالٍ من الأمراض

إذاً الشروط والضوابط واضحة وصياغتها لا يشوبها أي لبس قد يُحدث أي سوء فهم عند من يطّلع عليها إلا أن الواقع يقول ويشهد أنه رغم ذلك فإن هنالك من لازال يخالف هذه الضوابط بقصد أو بدون قصد وإن كانت هذه المعضلة لا تكمن كثيراً في الجهلة بقدر ما تكمن في المتعمدين لمخالفة هذه الضوابط وهم كثر للأسف وما حادثة الضبط والايقاف التي أشرت إليها أعلاه إلا أكبر دليل على ذلك وسأضرب مثالاً آخر على سوء ممارسة الرقية ومخالفتها للدين والأنظمة، مثال كنت شاهداً عليه شخصياً حيث ساد في فترة من الفترات في إحدى المدن داخل بلادنا قيام أشخاص يزعمون قدرتهم على الرقية بممارستها كمهنة يتلقون مقابل أداءها أموال طائلة حيث يقوم طالب الرقية بإحضارهم ليقومون برقية “خزان مياه المنزل” الخاص به فيقومون برقيته كما يزعمون ثم يختمون الرقية بالبصق فيه (أكرمكم الله) ليغادرون المكان بعد حصولهم على المبلغ المطلوب وبعد أن حققوا لهذا الجاهل مطلبه وأنا هنا لا ألوم هؤلاء الأدعياء بقدر ما ألوم من يقوده جهله بالدين أولاً ثم بالأنظمة ثانياً إلى اللجوء لأمثالهم.

ختاماً إن التفقه في الدين ليس مطلباً يختص بتنفيذه العلماء والمشائخ بل هو مطلوب من كل مسلم عاقل ولا يحق لأي مسلم شرعاً التعذر بالجهل والله يقول “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون” خاصةً وأن قنوات التعلم متاحة ومتوفرة ويسيرة مع وجود التقنية الحديثة هذه الأيام فأي فردٍ منّا بإمكانه “بنقرة زر” على حاسوبه أو جواله الحصول على أي معلومة يريد الحصول عليها سواءً كانت دينية أو غير دينية هذا من جهة طالب الأمر أما من جهة من يستغل جهل وقلّة علم ضحاياه فهو قبل أن يكون مخالفاً للقانون يستحق العقاب الرادع على ذلك فهو مخالفاً للشرع وسينال حتماً جزاءه من الله جرّاء مخالفته لأمره وتشريعه.

كتبه: احمد بني قيس