مقتل 11 من ميليشيات الحوثى بمحافظة تعز اليمنية

وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الوطنى اليمنى والميليشيات الانقلابية فى مواقع لزوم، شرق مدينة تعز أدت إلى مقتل 10 من عناصر الميليشيات وإصابة أخرين. وأشار المصدر إلى أن الجيش الوطنى تمكن من التقدم باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة. وبحسب المصدر، فإن الجبهة الغربية للمحافظة شهدت أيضًا مواجهات عنيفة فى مناطق الربيعى ومحيط مدرات ووادى حنش غرب جبل هان، مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادى الحوثى الميدانى (أبو صقر) وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة فى الآليات العسكرية.

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