إصابات كورونا فى سوريا تصل إلى 4826 حالة

أعلنت السلطات السورية، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت السلطات السورية، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى 4826 حالة. وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 3 وفيات، ليصل الإجمالى إلى 231 وفاة، بالإضافة إلى شفاء 33 حالة جديدة، لتبلغ حالات الشفاء 1364 حالة.

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