«الزكاة والدخل»: سعر البنزين يشمل الضريبة في جميع المحطات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سعر البنزين في المحطات يشمل الضريبة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بالنسبة إلى فواتير المحروقات، هل الفواتير التي ليس عليها رقم ضريبي تحسب عليها ضريبة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» قائلًا: «للتوضيح، يشمل سعر البنزين الضريبة في جميع المحطات، سواءٌ كانت مسجلة بضريبة القيمة المضافة أو غير مسجلة. والمحطات المسجلة يجب أن تُصدر فواتيرَ ضريبيةً».
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