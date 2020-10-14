إلزام معارض السيارات بالدفع الإلكتروني ووضع حد للتعامل النقدي

كشفت مصادر، عن صدور توجيه من الجهات العليا لوزارة التجارة بضرورة قيام المعارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية بوضع حد لاستخدام النقد خلال تعاملاتها. وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ” ، أن التوجيه شمل إلزام المعارض باتخاذ الإجراءات المناسبة لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني إلى أقصى حد ممكن، إضافة إلى الالتزام بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة عن أي حالة اشتباه في البيع والشراء. اظهر المزيد

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