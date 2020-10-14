بدء المحادثات بين لبنان وإسرائيل بخصوص الحدود البحرية المتنازع عليها

وكانت الرئاسة اللبنانية، أكدت أن المفاوضات التى ستنطلق لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، تقتصر على الجانب التقنى فقط ولا تمثل معاهدة دولية لتطبيع العلاقات بما يستوجب الاتفاق المسبق بشأنها مع رئيس الحكومة.

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