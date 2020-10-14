السعودية تدين انتهاكات ميليشيات الحوثى المستمرة بحق المدنيين بالمملكة

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبى، إن مجلس الوزراء خلال جلسته التى ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، استعرضت أخر تطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وأوضح أن المجلس جدد التشديد أمام الاجتماع الوزارى لحركة عدم الانحياز، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للحركة فى مواجهة التحديات.
وأضاف أن المملكة دعت إلى دعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر باندونغ فى معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته، وتعميق التعاون متعدد الأطراف الذى يعزز السلم والأمن الدوليين.
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