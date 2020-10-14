الجوازات تدعو المسافرين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة الدول المراد دخولها

الخليج – واس : دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، التي يشترط بعضها عدداً من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك حتى لا يتعرّض المواطن والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.

وأوضحت الجوازات أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

يُذكر أن السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام جواز السفر فقط ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية، وقبل السفر يجب على المواطن التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية و (6) أشهر للدول الأخرى، وللاطلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.