أمانة المدينة تدعو أصحاب التعويضات لمراجعتها

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن وجود مستحقات مالية (تعويضات ونزع ملكية) من سنوات سابقة لعددٍ من المواطنين والمواطنات، ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمواطنات المستحقين أو ورثتهم أو وكلائهم مراجعة الإدارة المالية بالأمانة لاستكمال إجراءات صرف المستحقات، ويمكن الاستفسار والتواصل من خلال الإتصال بالأرقام التالية ( 0532585144 – 0148214232 ) اظهر المزيد

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