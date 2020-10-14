*الجود من الموجود عبارة تردد كثيرا ، والحقيقة في غير محلها حاليا ، لاسيما وأن كل الأندية تدعمها الدولة أيدها الله بنصره وتوفيقه ، التفاوت الذي يحدث وحدث هو نتاج تفاوت الإدارات القيادية ، حيث هناك من سير الأمور كما يجب وينبغي ، بالتالي نجح وأفلح ، وهناك من عمل بعشوائية وارتجالية وخاب وخسر ، الخلاصة ليس في الدعم بل في تفاوت الإدارات القيادية ونجاحها من عدمه ، إنها الحقيقة لمن يريد الحقيقة .

*الدعم السخي يحتاج حنكة ودهاء وذكاء في كيفية تصريفه بما يفيد وينفع بنسبة عالية ، من خلال توفير الاحتياجات العناصرية أجنبية ومحلية بجودة فنية عالية ، وغير ذلك مضيعة للوقت وهدر للمال واخلال بالعمل المناط المرجو .

*أي جهاز فني يحتاج عناصر وفق خامات فنية عال العال ، كي يترجمون أفكاره واستراتيجيات ، ولكن إذا لم يتوفر ، عليه العمل وفق المتاح بما يتناسب تماما برؤية فنية ملائمة للقدرات المتاحة ، وعمل توليفة بكل جد واجتهاد لتنفذ الطرق والأساليب المعطاة في التدريبات والتمارين ، حتى يشكلون هوية فريق فنية جماعية من خلال الأداء الجماعي القوي تحجب بعض النواقص الفردية الفنية ، من هنا يشار لهذا الجهاز الفني أو ذاك بجودة العمل وفق المتاح ، وغير ذلك تبريرات لذر الرماد على الحقائق للأسف .

*الهلال والنصر قد يستمران في التنافس ، نظير توفير الاحتياجات ، وعلى الفرق الأخرى أن توفر الاحتياجات المؤثرة حتى تعود للمنافسة كما كانت تماما .

*قريبا سيعود الدوري ، كافة الفرق في جاهزية جيدة ، نظرا لاستكمال الدوري السابق مع عمل تدريبات وتمارين بعد الانتهاء من الدوري السابق ، لذلك المؤشرات تشير بأن البداية ستكون قوية والدوري سيكون الأقوى ، تذكروا رأيي هذا لاحقا .

*موجة الانتقالات المحلية والأجنبية لم تكن بذلك الزخم الكبير ، نظرا لاكتفاء غالبية الأندية بعناصرها أو هناك من وجدت عوائق وعقبات لسوء بعض الإدارات .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي / حمزة السيد