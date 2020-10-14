انا والله مدري وين راحت

وهل هي عايشه او استراحت بنيت اركان أفكاري معاها

وحلمي مات والاركان طاحت اعزي الحلم فيني والاماني

وعزيت الجوارح يوم صاحت تصبر يا فؤادي في زمانك

وخذ عبره اذا الافواه باحت ولا تجزع لو ان الوضع مفجع

كثير اشياء مع الايام شاحت ودايم في بدايات المفارق

سهام الفقد للصدر استباحت واشوف اسراب في عيني كثيره

تهاجر عشها بالشوق ناحت ومن لاحت كفوفه لي موادع

تبسمت وعيوني عنه زاحت ولا أخفيك إن البعد مؤلم

لو اكفوفي لمن ودعت لاحت أحمد بن فهد اظهر المزيد

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