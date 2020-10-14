



أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 45 ألفا و821 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا فى ليبيا تتخطى 45 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.