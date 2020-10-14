اعتقال ”قاضي الدم” بداعش في كركوك فى العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال مَن يسمى بــ ”قاضي الدم“ في تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك، شمال العراق.
وقالت الوزارة في بيان إنها “ ألقت القبض على من يسمى بقاضي الدم بولاية نينوى والمكنى أبو بكر والمطلوب وفق أحكام المادة الـ 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش، بعد تنفيذ عملية استخباراتية مشتركة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بالتعاون مع مديرية أمن كركوك“.
وأضافت أنه ”جرت عملية إلقاء القبض على قاضي الدم بعد تشكيل فريق مختص ومتابعته لأكثر من شهر والإطاحة به في مركز محافظة كركوك”.
ومن خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، واشترك ببضع عمليات إرهابية من خطف وقتل للمواطنين العزل أثناء سيطرة داعش على المحافظة“.
وعلى الرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في معظم المحافظات، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر، عن اعتقال عناصر إرهابية، أو قيادات مطلوبة للقضاء.
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