مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية المرجعية العالمية

الحمد لله الذي انطق لساني بالعربية ، وشرفة بلغة القرآن ، لايخفى عليكم أن اللغة العربية لها عظيم الاهمية في كونها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكونها جزء لا يتجزأ من ديننا الحنيف الذي لا يقوم إلا بها ، عاشت اللغة العربية اربعة عشر قرنا ، ومازالت عالقة بأذهان العرب وتتداولها الألسن لما تحملة من مميزات وخصائص جعلتها لغة حية وصالحة لكل زمان ومكان وماتحتويه من عدد لاحصر له من المعاني والتعابير في كل جوانب الحياة فهي لغة الضاد الفريدة ، حظيت اللغة العربية بما لم تحضى به اي لغة اخرى من الأهتمام والعناية وهذا امر نافذ فيها لأنها لغة القرآن الكريم ، وهذا اعظم شرف واكبر اهمية ، فهي لغة خالدة بحفظ الله لها اولا ثم بجهود واهتمام حكام المملكة العربية السعودية وقاداتها من عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه – الذي جعل العربية هي الوصف الأول للملكة ، ثم ابنائه من بعده – طيب الله ثراهم – إلى أن جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله ورعاه – وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله ورعاه – هذا العهد الذي لا يكاد يمر يوم إلا وتتوالى فيه الانجازات في مختلف الأصعده ، ومانلاحظه من تقدم مستمر وسياسة حكيمة ورؤية وطنية طموحه ، وشهدت المملكة بذلك انجازات تنموية واصلاحات تاريخية ونجاحات باهرة داخليا وخارجيا ، ولم يكتف الملك سلمان وولي عهده – حفظهم الله ورعاهم – بتطوير الحاضر بل رسم ملامح مستقبل مشرق للملكة عبر خطة طريق تحمل اسم ” رؤية ٢٠٣٠ ” لتقود نهضة شاملة في مختلف المجالات ومن هذه الرؤى المطروحة مااطلع عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاجتماعية على العرض المقدم من وزارة الثقافة في مبادرة انشاء ( مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ) ضمن مبادرات برنامج تعزيز الشخصية الوطنية أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ التي اعلنت عنها في مارس ٢٠١٩ وذلك للمساهمة في تعزيز دور اللغة العربية إقليميا وعالميا ، واقر بذلك مجلس الوزراء بانشاء ( مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ) وهو قرار تاريخي ثقافي سعودي عظيم . ويترجم ريادة المملكة العربية السعودية في حفظ اللغة العربية، وخدمة الملك سلمان وولي عهد الامير محمد بن سلمان لهده اللغةالعظيمة الربانية .

وتأسس هذا المجمع ليكون مجمع عالميا يعنى بتعزيز حضور اللغة العربية وإبراز مكانتها واثراء المحتوى العربي في مختلف المجالان ، وليس بغريب على ولاة امرنا وقيادتنا الرشيدة هذا الاهتمام ، فالمملكة العربية السعوديه هي مهبط الوحي ومنبع اللغة العربيه ، واللغة العربية حاضرة دائما في قلوب قاداتنا وفي اقوالهم وذلك بتاكيد الملك سلمان دائما بان اللغة العربية مسؤلية وليست تشريف فحسب ، فاللغة هي الترسانة الثقافية التي تبني الامم وتحمي كيانها ، ومن اهم عوامل البناء في مختلف الحضارات والثقافات وهي الوسيلة الوحيدة في نشر ثقافات الامم المختلفة حول العالم .

ويهدف إنشاء هذا المجمع العالمي للغة العربية إلى بيان أهمية اللغة العربية ومكانتها في الإسلام وحراستها والتصدي لما تتعرض له من هجمات شرسة هدفها التقليل من شأنها والحد من انتشارها والتشكيك في صلاحيتها للتعبير عن مستجدات العصر والوقوف دون زحف العامية ومالها من تحد ظاهر للفصحى ، وكذلك يهدف إلى نشر اللغة العربية وحمايتها ، وتصحيح الاخطاء الشائعة في الالفاظ والتراكيب ، وترجمة الإنتاجات المعرفية والعالمية ، وتعريب الألفاظ والمصطلحات الجديدة التي لم يسبق وضع ألفاظ ومصطلحات لها ، ودراسة كل ماله صلة باللغة العربية من اللهجات ، وابراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليميا وعالميا .

وان يكون مرجعا للمهتمين بالعلوم اللغوية ، وكذلك تقديم الرأي والمشورة العلمية في كل مايتعلق باللغة العربية إلى غير ذلك من الاهداف والغايات النبيلة .

والمملكة العربية السعودية دائما هي القدوة في كل خير ومنفعة .

وفق الله الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان وسدد خطاهم لخدمة الدين والوطن ، واعان الله القائمين على المجمع وهيء لهم سبل النجاح.

كتبه: سارة آل سالم

كاتبة وأستاذة لغة عربية