جيتك ابي ارسم نُقط

ما جيتلك قلبي لهوف نفس العذر نفس النمط

تعبت محطات الوقوف ما اقبل الحل الوسط

مُستهلكه كلمة (ظروف) لوّ العذر قسمة….!؟فقط

تاخذ نصيبك لو تحوف كان العذر كثر اللغط؟!!

جيتك رغم حدّ السيوف الحب ترى ماهو غلط

بس الغلط تعشق بخوف امّا سوا نرسم نقط

والا بلا لمس الكفوف اظهر المزيد

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