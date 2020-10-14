السعودية: سنواصل التصدى لمحاولات إيران لزعزعة استقرار المنطقة

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل، بنظيره الأمريكى، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإطلاق الحوار الاستراتيجى بين البلدين.
وقال وزير الخارجية السعودى، إنه سيتم تعزيز التعاون الدفاعى والتجارى مع واشنطن، ومواصلة التصدى لمحاولات إيران زعزعة الاستقرار فى المنطقة، مشيرا إلى التهديدات التى تمثلها نشاطات طهران النووية والصاروخية.
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