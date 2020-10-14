سمير جعجع يعلن أنه لن يسمي الحريري لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، أن الكتلة النيابية للحزب لن تسمي سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة في الاستشارات النيابية الملزمة التي تنطلق غدا.

وقال جعجع خلال مؤتمر صحفي إنه مع المبادرة الفرنسية قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن جوهر المبادرة قائم على أن الإصلاحات لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي وإن تركنا هذه المشكلة فسينهار لبنان.

وشدد جعجع لن نقبل الا بحكومة إنقاذ فعلي، معلنا أنه "رغم صداقتنا مع ​الحريري​ لن نسميه الى ​رئاسة الحكومة​ ولن نسمي أحدا لأنه يوجد أحد لديه المواصفات المطلوبة".

وكان الحريري قد أعلن أنه مرشح لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية بعد فشل رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في مهمة التشكيل الحكومي بسبب تصاعد الخلافات السياسية في البلاد.

وحددت رئاسة الجمهورية اللبنانية يوم غد الخميس موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية سياسية من الطائفة السنية لتشكيل الحكومة الجديدة.