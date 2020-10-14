السعودية تسجل 501 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالى يصل إلى 340590

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الفيروس إلى 5108 حالات وفاة. وأشارت إلى أنه تم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى 326820 حالة، لافتة إلى أن هناك 8662 حالة نشطة حالياً، من بينها 830 حالة حرجة.

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