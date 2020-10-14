عودة حملة «دورينا الأغلى» احتفالاً بموسم جديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تنطلق السبت المقبل النسخة الجديدة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020 – 2021م، وهو الموسم الذي سينطلق تحت شعار “دورينا_الأغلى”، تزامناً مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتمكين الجماهير الرياضية من داخل وخارج المملكة العربية السعودية من متابعة المتعة والإثارة، والتفاعل مع أنديتهم ولاعبيهم المفضلين.

ولم تنتظر جماهير الدوري السعودي سوى شهر واحد عقب انتهاء الموسم السابق في منتصف سبتمبر بعد موسم هو الأطول في تاريخ البطولة، الذي كان قد توقف لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد، لتعود الحياة في الملاعب السعودية بآمال وطموحات كبيرة لجميع الأندية، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة ووزارة الرياضة من أجل تعزيز قطاع الرياضة في المملكة، حيث دعّمت الأندية صفوفها بالكثير من اللاعبين المحليين والأجانب الدوليين والعالميين، وهو ما يمنح المزيد من التنافسية والقوة للدوري الأكثر شعبيةً في المنطقة.

وتشهد عودة الدوري السعودي تطبيقاً شاملاً لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تنفيذها بنجاح بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم أثناء الجولات الثمان الأخيرة من الموسم الماضي، لأجل الحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة من لاعبين وطواقم فنية وإدارية.

ومن أجل مواصلة التفاعل بين اللاعبين والأندية من ناحية والجماهير من ناحيةٍ أخرى، تستمر حملة “دورينا الأغلى” عبر منصات التواصل للبناء على ما حققته خلال الموسم الماضي، فبينما شهد الموسم متعة وإثارة كبيرة على أرض الملعب حتى اللحظات الأخيرة، كانت الإثارة خارج الملعب لا تقل درجة في شبكات التواصل الاجتماعي كذلك، حيث سجلت القنوات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين على شبكات التواصل نمواً بنسبة 34%، كما حظيت حملتي #دوريناالأغلى و #دورينارجع بأكثر من 8 ملايين انطباع من الجماهير، بفضل التعاون مع الأندية ووسائل الإعلام، إضافة إلى بث أكثر من 186 منشوراً عبر تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

وبينما شهدت المواسم الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين نمواً ملحوظاً في الحضور الجماهيري للمباريات، أتاحت حملة “دورينا الأغلى” لمحبي الكرة من جميع أنحاء المملكة وخارجها إظهار دعمهم للأندية واللاعبين ومتابعة أخبار البطولة عن كثب.