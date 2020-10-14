الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة 

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية، وأعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وسجلت السلطات 2423 إصابة، جعلت الأردن يتخطى حصيلة 30 ألف إصابة بالفيروس لأول مرة بواقع 30550.

وبالنسبة للوفيات تم تسجيل 32 حالة وفاة، جعلت الأردن يتخطى حاجز 250 حالة لأول مرة بواقع 257 وفاة.