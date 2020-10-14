فرنسا تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تزايد إصابات كورونا

أعلنت فرنسا اليوم (الأربعاء) حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، في وقت تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا عتبة 9100 للمرة الأولى منذ 25 يونيو (حزيران) الماضي.

وحذرت الحكومة من أن جائحة “كوفيد-19” كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان، وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة، وفقًا لـ “روسيا اليوم”.

ويخشى الخبراء طغيان استمرار الاتجاه التصاعدي على نظام المستشفيات.