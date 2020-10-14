وذكرت الصحة العراقية فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه تم تسجيل 3188 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالى حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس إلى 347 ألفا و396 حالة، فيما سجلت 51 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 10021 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.