حالة وفاة كل ساعة.. فرض حظر التجول فى صفاقس التونسية بسبب كورونا

وبحسب "روسيا اليوم"، انضمت صفاقس إلى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة والمنستير وسوسة، التى أعلنت فى قت سابق عن الإجراءات نفسها فى ظل انتشار العدوى وسقوط المزيد من الوفيات يوميا جراء الفيروس.

ومنعت السلطات فى صفاقس كل التجمعات والتظاهرات الثقافية، كما فرضت ارتداء الكمامات الواقية إجباريا وتطبيق البروتوكول الصحى بشكل صارم فى المقاهى والحانات والفضاءات العامة والخاصة المغلقة وفى وسائل النقل.

ويبدأ منع التجول الليلى فى سبع معتمديات فى الولاية من بينها صفاقس المدينة منذ الليلة انطلاقا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، ومن السابعة مساء حتى الخامسة صباحا يومى السبت والأحد.

ويصف المسؤولون بوزارة الصحة الوضع الوبائى فى البلاد بـ"الدقيق" مع بلوغ معدل حالة وفاة كل ساعة بالفيروس منذ قرابة الأسبوع.