الرئيس اللبنانى يعلن تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أسبوعا

أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل الاستشارات النيابية التى كانت مقررة غدا الخميس لاختيار شخصية سياسية لتولى الحكومة، أسبوعا، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية.





وقال مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية، فى بيان بحسب "روسيا اليوم"، إن "رئيس الجمهورية ميشال عون قرّر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التى كانت مقررة يوم غد الخميس 15 أكتوبر أسبوعا، أى إلى يوم الخميس 22 ، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية. وأوضح البيان أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها. وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد حددت يوم غد الخميس موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية سياسية من الطائفة السنية لتشكيل الحكومة الجديدة.

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